Медведеву готовит к контрольным прокатам Уилсон, пока Орсер в Латвии с другими учениками. Фото

Двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в «Лужниках» готовит Трейси Уилсон.

Брайан Орсер находится в Латвии на этапе юниорской серии «Гран-при», где выступают другие его ученики — представительница Польши Екатерина Куракова и 18-летний канадец Джозеф Фан.

Отметим, что его ученикам там противостоят воспитанники Этери Тутберидзе — Майя Хромых с Дарьей Усачевой у девушек и Даниил Самсонов и Евгений Куница — у парней.

Отметим, что Орсер планирует приехать к произвольной программе Медведевой.