Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась по поводу итогов Кубка Первого канала. По итогам турнира команда Медведевой уступила команде Алины Загитовой.

«Все помнят мое вчерашнее мнение по поводу жеребьевки, — сказала Медведева. — Это единственное крупное, что я бы изменила. Я не сторонник таких изменений в фигурном катании, old school.

Сторонник жеребьевки, который делается вслепую. А не тот формат, о котором мы узнали позавчера. Здесь нужно продумывать стратегию, это индивидуальной вид спорта. А тут надо продумывать стратегию, которая ведет к победе. Для меня, как для капитана, было важно узнать заранее, чтобы можно было подумать.

(Анастасия Плетнева)