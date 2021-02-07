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Медведева: «Жеребьевка — единственное, что я бы изменила на «Кубке Первого канала»

21:44
Евгения Медведева и Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась по поводу итогов Кубка Первого канала. По итогам турнира команда Медведевой уступила команде Алины Загитовой.

«Все помнят мое вчерашнее мнение по поводу жеребьевки, — сказала Медведева. — Это единственное крупное, что я бы изменила. Я не сторонник таких изменений в фигурном катании, old school.

Сторонник жеребьевки, который делается вслепую. А не тот формат, о котором мы узнали позавчера. Здесь нужно продумывать стратегию, это индивидуальной вид спорта. А тут надо продумывать стратегию, которая ведет к победе. Для меня, как для капитана, было важно узнать заранее, чтобы можно было подумать.
(Анастасия Плетнева)

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