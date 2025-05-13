Медведева: «Надо стараться делать все ради блага. Как оказалось, в мире много неприятной вязкой субстанции»

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады Евгения Медведева в колонке для «СЭ» рассказала о своем отношении к жизни.

— Важная вещь — стараться все-таки делать все из благих побуждений. Потому что у нас в мире, как оказалось, очень много всякой неприятной вязкой субстанции, которой люди очень любят друг друга обмазывать. И ничего позитивного в этом нет. Поэтому, даже если где-то в душе неприятно, всегда надо себя настраивать и делать что-то из блага, стараться никому не вредить, потому что потом, конечно, прилетит. Все же мы эгоисты и всегда думаем о себе, так что, делая благое другим, можно иногда и вспомнить, что это к нам вернется в троекратном размере, — призвала Медведева.