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Сегодня, 16:30

Медведева заявила, что не перейдет в парное катание

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Евгения Медведева и Федор Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» сообщила, что не рассматривает для себя переход в парное катание. Она отметила, что здоровье не позволяет ей делать соответствующие элементы.

— Моим учителем был Александр Энберт, которому я очень благодарна за то, что он научил меня парным элементам. Они мне помогают и в «Ледниковом периоде», и в шоу-программах. Благодаря нему я стала такой многофункциональной фигуристкой.

— Если представить, что вы перешли в парное катание, партнером был бы Энберт?

— Да кто ж знает... (Смеется.) Нет-нет, я не перейду в пары — это даже себе представить невозможно! Там нужен выброс, а я не собираюсь его делать.

Евгения Медведева. «Меня тянет в сторону классики, а не экстравагантных образов». Медведева — об экспериментах Валиевой и Косторной

Фигурное катание
Евгения Медведева
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