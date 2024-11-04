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Сегодня, 13:06

Медведева заявила, что между ней и Тутберидзе не осталось никаких недопониманий

Владислав Маслов
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-фигуристка Евгения Медведева рассказал про свои отношения с тренером Этери Тутберидзе.

Медведева занималась под руководством Тутберидзе с 2007 года. В 2018 году спортсменка покидала ее группу ради занятий с канадским тренером Брайаном Орсером. В 2021 году Медведева вернулась в Россию и возобновила сотрудничество с предыдущим наставником.

«Сейчас обиды нет. Не лукавлю абсолютно. На сегодняшний день осталась одна лишь благодарность. С Этери Георгиевной у нас прекраснейшие отношения. Я в совершенно спокойном режиме езжу к ней на каток.

Разговора с ней не было. Правильно это или нет — я не знаю. Меня воспитывали так, что всегда нужно разговаривать. Возможно, мне и хотелось бы, но в нашей ситуации с Этери Георгиевной это особо и не нужно, потому что я выросла, и так все понимаю», — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.

24-летняя Медведева является серебряным призером Олимпийских игр и 2-кратным чемпионом мира.

Источник: канал Ксении Собчак
Фигурное катание
Евгения Медведева
Этери Тутберидзе
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