Медведева заявила, что этот сезон был самым тяжелым для нее
Российская фигуристка Евгения Медведева сказала, что этот сезон получился для нее непростым. Ранее стало известно, что она пропустит чемпионат России по фигурному катанию из-за проблем со здоровьем.
«Это шестой сезон во взрослом фигурном катании для меня, и, наверное, самый тяжелый, — цитирует Медведеву ТАСС.- Будем работать, чтобы дальше все было хорошо. Очень хочется поскорее выйти на лед!». На вопрос о дальнейших планах она сказала, что планирует тренироваться и готовиться к следующему сезону".
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря. 21-летняя Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратный серебряный призер олимпийских игр.
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