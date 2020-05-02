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Медведева закрыла комментарии в Instagram из-за критики фанатов

14:06
Евгения Медведева. Фото Instagram.
Евгения Медведева. Фото Instagram.
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Российская фигуристка Евгения Медведева закрыла комментарии в Instagram. В последнее время она подверглась критике фанатов из-за ее пребывания в Японии.

Медведева находится в стране в разгар пандемии коронавируса при введенном чрезвычайном положении и не покидает Японию на эвакуационных рейсах для граждан РФ.

Медведева приехала в Японию 1 апреля и ушла на двухнедельный карантин в Токио, а затем перебралась в город Хатинохе. Запланированное с ее участием шоу отменили.

Медведеву обвиняют в подпольных тренировках и нарушении карантина. За дело?

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