Медведева, Загитова и Туктамышева - в топ-50 медиарейтинга российских женщин за год

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг российских женщин за год. Рейтинг составлен на основе количества сообщений в российских СМИ. Период исследования: март 2018 года – март 2019 года.

14-е место в рейтинге занимает вице-премьер РФ по делам спорта Ольга Голодец. 15-й идет фигуристка Евгения Медведева. На 20-м месте расположиласьолимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Также из спортсменов в рейтинг из 50 человек входят: теннисистка Мария Шарапова (22-е место), тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе (29), фигуристка Елизавета Туктамышева (33), бывшая гимнастка, а ныне госслужащая Ольга Глацких (35), биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт (47).

​В топ-3 находятся Мария Захарова, Ксения Собчак и Ольга Бузова.