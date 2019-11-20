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Медведева задувает свечи на бородинском хлебе. Яркий момент

09:11
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Блогер Лисавета Попова опубликовала в своем Instagram видеоролик с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. На нем фигуристка задувает свечи на бородинском хлебе в честь дня 20-летия.

Ранее Медведева рассказала, как отметит день рождения — снимет с подругами номер, в котором проведет день с подругами.

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