Медведева задувает свечи на бородинском хлебе. Яркий момент
09:11
Блогер Лисавета Попова опубликовала в своем Instagram видеоролик с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. На нем фигуристка задувает свечи на бородинском хлебе в честь дня 20-летия.
Ранее Медведева рассказала, как отметит день рождения — снимет с подругами номер, в котором проведет день с подругами.
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