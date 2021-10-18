Медведева выступит в ледовом шоу в Москве

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева станет участницей ледового шоу «Анна Каренина» в Москве. Премьера спектакля состоится во Дворце спорта «Лужники» с 4 по 14 ноября.

Медведева будет кататься в паре с серебряным призером Олимпийских игр Александром Энбертом — вместе они покажут историю взаимоотношений Кити Щербацкой и Константина Левина.

Кроме них на шоу можно будет увидеть чемпионов мира в танцах на льду Оксану Домнину и Максима Шабалина — они сыграют чету Карениных, а также олимпийского чемпиона Романа Костомарова, которому досталась роль Алексея Вронского. Также в шоу примут участие олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин.