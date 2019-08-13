Медведева выступит на турнире в канадском Оквилле

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева начнет сезон 12 сентября турниром серии "Челленджер" в канадском Оквилле (Autumn Classic International), информирует официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

На данный момент на соревнования заявлены 15 фигуристок из разных стран. Медведева – единственная россиянка.

Напомним, что 7-8 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России. В "Лужниках" выступят Алина Загитова, Медведева, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.