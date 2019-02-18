Медведева выступит на шоу в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в ледовом шоу в Японии. Мероприятие Stars on ice пройдет с 29 по 31 марта

Ранее сообщалось, что в шоу также примут участие россиянки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.

Также выступят двукратный двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, cеребряный призер чемпионата мира-2015 Сатоко Мияхара, чемпионка четырех континентов-2018 Каори Сакамото, чемпионка четырех континентов-2019 Рика Кихира и другие.

Напомним, что в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию.

Все о фигурном катании – здесь