Медведева выступила на открытии турнира по керлингу на Крайнем Севере

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала номер под композицию оперной певицы Хиблы Герзмавы на открытии турнира Nornikcel Curling Cup в Дудинке, Красноярский край.

Медведева выступала на урезанной площадке там, где проводятся соревнования по кёрлингу, и допустила падение во время номера. Прыжков фигуристка не исполняла.

Соревнования в рамках турнира закончатся 29 мая, в воскресенье. В Дудинке выступают все звезды российского керлинга, включая участника Олимпийских игр Александра Крушельницкого, прошедшего дисквалификацию за употребление мельдония, а также спортсменов из Беларуси и Италии.