«Пошла тяжелая артиллерия». Медведева станцевала с тиктокершей Аней Покров
Российская фигуристка Евгения Медведева станцевала с тиктокершей Аней Покров
Российская фигуристка Евгения Медведева выложила танцевальное видео с популярной тиктокершей Аней Покров. В ролике девушки танцуют под песню Toxic x Pony — ALTEGO.
«Пошла тяжелая артиллерия», — подписала Медведева видео совместного танца.
Отметим, что у Покров в TikTok 15,7 миллиона подписчиков.У серебряного призера зимних Олимпийских игр в Пхенчхане 2 миллиона подписчиков.
22-летняя Медведева также является двукратной чемпионкой мира. Она переехала в Канаду после Олимпиады 2018 года, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера. В сентябре 2020-го она вернулась в группу Этери Тутберидзе, но с тех пор так и не выступала на соревнованиях.
В последнее время она была участником шоу «Ледниковый период» и выступала в паре с тиктокером Даней Милохиным.
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