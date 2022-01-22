«Пошла тяжелая артиллерия». Медведева станцевала с тиктокершей Аней Покров

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила танцевальное видео с популярной тиктокершей Аней Покров. В ролике девушки танцуют под песню Toxic x Pony — ALTEGO.

«Пошла тяжелая артиллерия», — подписала Медведева видео совместного танца.

Отметим, что у Покров в TikTok 15,7 миллиона подписчиков.У серебряного призера зимних Олимпийских игр в Пхенчхане 2 миллиона подписчиков.

22-летняя Медведева также является двукратной чемпионкой мира. Она переехала в Канаду после Олимпиады 2018 года, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера. В сентябре 2020-го она вернулась в группу Этери Тутберидзе, но с тех пор так и не выступала на соревнованиях.