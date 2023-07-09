Медведева: «Когда я не получила золото Олимпиады, думала, что проиграла жизнь»

Российская фигуристка Евгения Медведева в документальном фильме о своей карьере вспомнила о серебряной медали на Олимпийских играх 2018 года.

«Как нас воспитывают? Либо золото, либо ничего. И мы все идем к олимпийской золотой медали. Как-то психологически настолько вбивают тебе в голову, что это — цель всей твоей жизни, что это — единственное, что тебе нужно в жизни... Действительно, когда я ее не получила, я думала, что проиграла жизнь», — сказала Медведева.

23-летняя Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призер турнира и двукратная чемпионка Европы. На Играх в Пхенчхане золото в одиночном женском катании выиграла Алина Загитова.

Производством фильма «Медведева против Медведевой» занималась медиагруппа «Красный квадрат». Съемки длились более четырех лет. Премьерный показ состоялся в субботу, 8 июля, в Москве.

Ранее Медведева рассказала «СЭ» о свои чувствах перед выходом документальной картины. Также фигуристка сказала, что хочет написать мемуары.