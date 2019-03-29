08:38 | Фигурное катание

Медведева вспоминает банкет после чемпионата мира. Фото

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Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Инстаграме опубликовала новое фото. На нем спортсменка позирует с фигуристами из группы Cricket Club, которых тренирует Брайан Орсер, на банкете по случаю окончания чемпионата мира.

- Возвращаясь к банкету, с командой Cricket Club, - написала Медведева.

Напомним, с 18 по 24 марта в японской Сайтаме проходил чемпионат мира по фигурному катанию. На нем Медведева завоевала бронзу. Она все еще находится в Японии, чтобы выступить в ледовом шоу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back to banquet with cricket club team✨🌸

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 28 Мар 2019 в 7:37 PDT

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