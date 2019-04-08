Медведева вернулась в Россию под овации учеников "Самбо-70". Трогательные фото

Бронзового призера чемпионата мира по фигурному катанию Евгению Медведеву, прилетевшую из Японии, встретили в московском аэропорту "Шереметьево" с флагами и многочисленными букетами. Среди встречающих была бабушка Евгении, фанаты и ученики школы "Самбо-70" – в том числе одноклассники Александры Трусовой, занимающиеся именно самбо. Всего встречающих было около 40 человек.

Медведева после появления в зале аэропорта сказала, что устала, и добавила, что планирует провести в России неделю. Несмотря на усталость, каждого болельщика она поблагодарила по отдельности. Отдохнуть сразу не удалось – из аэропорта пришлось нести в руках одновременно пять букетов.

Напомним, 10 апреля в Москве запланирована открытая тренировка фигуристки. А 19-21 апреля она снова вернется на лед в Сеуле рамках шоу Ice Fantasia. (Дмитрий Кузнецов)