Медведева вернулась на лед после болезни

Фан-страница фигуристки Евгении Медведевой в Instagram опубликовала видео первых тренировок россиянки после болезни.

«Женя на льду! Этот день мог быть еще лучше? С возвращением», — гласит подпись к публикации.

Ранее 21-летняя россиянка снялась с чемпионата России, который пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.

Медведева объяснила это тем, что после лечения травмы спины она очень сильно заболела, и за две недели не успевает полноценно подготовиться к старту.