Медведева вернулась на лед после болезни
09:36
Фан-страница фигуристки Евгении Медведевой в Instagram опубликовала видео первых тренировок россиянки после болезни.
«Женя на льду! Этот день мог быть еще лучше? С возвращением», — гласит подпись к публикации.
Ранее 21-летняя россиянка снялась с чемпионата России, который пройдет с 24 по 27 декабря в Челябинске.
Медведева объяснила это тем, что после лечения травмы спины она очень сильно заболела, и за две недели не успевает полноценно подготовиться к старту.
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