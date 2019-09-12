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Медведева ударно провела тренировку перед стартом предсезонного турнира в Канаде. Видео

08:25
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела плодотворную тренировку перед стартом турнира серии «Челленджер» в канадском Оквилле (Autumn Classic International).

Медведева несколько раз чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц, каскад из тройных сальхова и риттбергера, а также различные варианты каскадов с тройным лутцем и флипом, сообщает известный журналист Джеки Вонг в Twitter.

Помарка у фигуристки случилась лишь однажды — в тренировочном прокате короткой программы она приземлила на две ноги двойной аксель. Короткая программа женщин на турнире начнется 12 сентября в 21.55 (по московскому времени).

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