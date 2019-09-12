Медведева ударно провела тренировку перед стартом предсезонного турнира в Канаде. Видео
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела плодотворную тренировку перед стартом турнира серии «Челленджер» в канадском Оквилле (Autumn Classic International).
Медведева несколько раз чисто исполнила двойной аксель, тройной флип, тройной лутц, каскад из тройных сальхова и риттбергера, а также различные варианты каскадов с тройным лутцем и флипом, сообщает известный журналист Джеки Вонг в Twitter.
Помарка у фигуристки случилась лишь однажды — в тренировочном прокате короткой программы она приземлила на две ноги двойной аксель. Короткая программа женщин на турнире начнется 12 сентября в 21.55 (по московскому времени).
Practice notes— Jackie Wong (@rockerskating) September 11, 2019
Medvedeva: 2A, 2A, 3F, 3Lz, 2A, 3Lz(e?), 3F3T, 3F, runthru (3F3T, 2A(step), 3Lz), 2A, 3S3Lo, 3Lz2T2T, 2Ahttps://t.co/RkTKddvHSk #ACI19