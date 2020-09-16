«Медведева станет огромным раздражителем в группе Тутберидзе». Губерниев прокомментировал сенсационный переход Медведевой к Тутберидзе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе со «СЭ» высказал свое мнение о возможном возвращении фигуристки Евгении Медведевой к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Информацию об этом переходе подтвердили в «Хрустальном».

— Это здоровый рабочий процесс, когда спортсмены уходят от тренеров, потом проходят через какой-то тернистый путь, познают неудачи или наоборот радуются победам, но периодически все возвращается на круги своя, — заявил Губерниев «СЭ». — Не удивлен, более того, в отсутствии Алины Загитовой Медведева сейчас может быть огромным раздражителем для всех и внутри группы Этери, и для всех тех, кто ушел — это совершенно нормально.

Мне кажется, что Медведева не достигла своего потолка и, может быть, даже некоторым образом регрессировала. Это возвращение к Тутберидзе может вдохнуть новую жизнь еще и в тренера. Нужно штурмовать золотой олимпийский пьедестал. В конечном счете — это очень здорово для фигурного катания, для таких вот публичных историй. То, что не всегда есть в биатлоне и то, что, к сожалению, полностью отсутствует в лыжах. Спорт — это яркое шоу и индустрия развлечения для людей. Для Медведевой, Тутберидзе и других — это тяжелый труд, а все остальные запасаются покорном, шоколадками, газировкой для того, чтобы смотреть соревнования и не переключать в этот момент на другие каналы.

Можно ли назвать отъезд Медведевой в Канаду ошибкой? Это может сказать только она сама. Я так не считаю. Если она сделала такой выбор, может быть, она стала еще сильнее и ее характер еще больше закалился. В спорте все определяет результат. Если после этого возвращения она снова станет чемпионкой, то все было не зря. В спорте в одну реку дважды войти можно. Ни о чем не жалей и в один из волшебных дней в океане надежд ты причалишь к мечте своей. (Севастиан Терлецкий)