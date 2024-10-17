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Сегодня, 11:10

Медведева рассказала, что врачи запретили ей выходить на лед из-за проблем со здоровьем

Алина Савинова
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что столкнулась с проблемами со здоровьем.

«У меня в ноябре ледовое шоу. Но мне врачи запретили выходить на лед. Потому что у меня экстрасистолы (внеочередные сердечные сокращения. — Прим. «СЭ») в огромном количестве. Мне сказали, что надо ложиться под наркоз. Я их ужасно чувствую, это очень сильно мешает. Огромное количество таблеток, я сейчас лечусь», — сказала Медведева в эфире своего YouTube-шоу «Бес комментариев».

Спортсменка отметила, что ее здоровью ничего не угрожает, но тем не менее она испытывает тревогу из-за своего диагноза.

Ледовое шоу Медведевой, приуроченное к 25-летию фигуристки, должно пройти 15 ноября на ЦСКА арене в Москве.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой России, Европы и мира. Она объявила о завершении профессиональной карьеры в конце 2022 года. В октябре стало известно, что Медведева станет новой ведущей шоу «Ледниковый период» вместо Алины Загитовой.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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