Медведева снялась с произвольной программы чемпионата России

Евгения Медведева исчезла из официального стартового списка на произвольную программу чемпионата России, который вывешен на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Соревнования стартуют в 15:00 по московскому времени.

Напомним, ранее фигуристка жаловалась на боли в ноги из-за смены коньков. После короткой программы Медведева была пятой. До этого президент федерации Александр Горшков допускал возможность снятия фигуристки.(Дмитрий Кузнецов)