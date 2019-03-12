Медведева снова подписалась на Туктамышеву в Инстаграме

Российская фигуристка Евгения Медведева подписалась на Елизавету Туктамышеву в Инстаграме. В понедельник сообщалось, что Медведева отписалась от страницы Туктамышевой, хотя раньше часто оставляла комментарии в ее записях.

Скриншот страницы Евгении Медведевой в Инстаграме.

Напомним, для участия в чемпионате мира от России была выбрана Медведева. Туктамышева пропустит турнир, в связи с чем она публично выразила свое разочарование. Так, она отметила, что в ней "убили маленькую девочку".

Кроме того, Туктамышева после объявления состава организовала в своем Инстаграме конкурс мемов. Некоторые из них были в том числе и о соперничестве с Медведевой. Пользователи соцсетей предполагают, что это и могло стать причиной отписки.