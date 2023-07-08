Медведева сказала, что хочет написать мемуары

Серебреный призер Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева перед премьерой фильма «Медведева против Медведевой» поделилась идеей книги о себе.

— У меня давно была идея запечатлеть все именно на бумаге. И не просто как мемуары, как вот я проснулся и сегодня пошел на тренировку, тут у меня не получилось, а здесь все классно, а именно как-то в художественном плане, то есть жизненный рассказ сделать. Но пока что я к этому не готова, потому что такая моя глава жизни еще не закончилась, которую я хотела бы уместить в книгу. Поэтому, возможно, мне с какой-то стороны странно смотреть на фильм, — передает слова спортсменки корреспондент «СЭ» Галина Завалунова.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы.