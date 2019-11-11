Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

«Медведева сейчас в лучшей форме за всю ее жизнь». Орсер — о подготовке фигуристки к этапу «Гран-при» в Москве

11:12
Теги:

Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер отметил, что фигуристка очень упорно тренируется перед этапом серии «Гран-при» в Москве.

— По нашему с ней мнению, она сейчас в лучшей форме за всю ее жизнь, — цитирует ТАСС Орсера. — У нас была неудачная короткая программа на этапе в Канаде, но она трудилась так, как никогда раньше, и я надеюсь, мы увидим плоды этих усилий. Я увижу ее в понедельник-вторник, когда вернусь в Торонто, но я каждый день узнаю о том, как у нее дела. Она пребывает в хорошем расположении духа и упорно тренируется, так что мы надеемся на лучшее.

Медведева заняла пятое место на канадском этапе серии и выступит на московском этапе серии с 15 по 17 ноября.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7098956

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир