Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер отметил, что фигуристка очень упорно тренируется перед этапом серии «Гран-при» в Москве.

— По нашему с ней мнению, она сейчас в лучшей форме за всю ее жизнь, — цитирует ТАСС Орсера. — У нас была неудачная короткая программа на этапе в Канаде, но она трудилась так, как никогда раньше, и я надеюсь, мы увидим плоды этих усилий. Я увижу ее в понедельник-вторник, когда вернусь в Торонто, но я каждый день узнаю о том, как у нее дела. Она пребывает в хорошем расположении духа и упорно тренируется, так что мы надеемся на лучшее.

Медведева заняла пятое место на канадском этапе серии и выступит на московском этапе серии с 15 по 17 ноября.