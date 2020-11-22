Медведева сделала заявление. Фигуристка рассказала о травме спины и сильной простуде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о состоянии своего здоровья. Ранее спортсменка снялась с «Гран-при России» в Москве. По информации Mash, фигуристка заразилась коронавирусом.

«Всем спасибо, что беспокоитесь о моем здоровье. У меня были осложнения из-за спины, также сильная простуда. Детали о простуде я бы хотела опустить, так как мне 21 год, я молодая, и говорить много о здоровье и болячках неправильно. Скажу только, что это достаточно тяжело. Но я уже давно иду на поправку, восстанавливаюсь более трех недель. Через несколько дней, надеюсь, буду в строю», — написала Медведева в сторис своего Instagram.