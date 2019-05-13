Медведева сделала выбор между олимпийским золотом и вечной молодостью

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что между олимпийским золотом и вечной молодостью выбрала бы первое. 19-летняя фигуристка добавила, что отдельные фанаты этого вида спорта являются ненормальными.

- Олимпийское золото или вечная молодость? Олимпийское золото, - сказала Медведева в интервью youtube-каналу "Макарена". - Я не хочу быть вечно молодой. Что жестче: фигурное катание или футбол? Фигурное катание.

Фанаты? За последние два года популярность фигурного катания возросла настолько, что никогда такого не было. Не знаю, что иногда происходит с психикой людей - бывает так, что они сходят с ума. На сто нормальных людей приходится двое ненормальных. Они понапишут столько комментариев, что будет ощущение, что их реально много.

Напомним, Медведева является двукратным серебряным призером Олимпиады-2018.

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