«Тату на груди, серьезно?» Фанаты Медведевой резко отреагировали на фото фигуристки с тату

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новое фото в своем Instagram.

Подписчики сразу заметили небольшой кусок татуировки на груди у девушки, и выразили свое мнение в комментариях:

«У тебя татуха, что ли, еще появилась?»

«Татуха на груди — звучит интересно. Но, надеюсь, она смывается».

«Красавица! Но что это? Татуировка или что под цепочкой?»

«Тату на груди, серьезно?»

«Молюсь, чтобы это была не постоянная татуировка».

Медведева ответила, что это ненастоящая татуировка: «Это не настоящая тату, стоп!».

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов «Гран-при» (2015, 2016), двукратной чемпионкой мира и Европы, а также серебряным призером Олимпиады.