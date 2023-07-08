Медведева сделала признание после выхода фильма о себе

Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева перед премьерой фильма «Медведева против Медведевой» рассказала о том, что чувствует перед выходом документальной картины о себе, и призналась, что не любит смотреть на саму себя.

«Забавно наблюдать за собой, когда в одном произведении ты можешь видеть саму себя в разных проявлениях, в разных настроениях, с разными целями на жизнь. Я как человек, который не очень любит саму на себя смотреть — для меня странно, для меня непонятно, в голове не укладывается, что смотришь фильм про саму себя», — передает слова Медведевой корреспондент «СЭ» Галина Завалунова.

Производством фильма занималась медиагруппа «Красный квадрат». Съемки длились более четырех лет.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы.