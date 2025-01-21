Медведева считает Туктамышеву Мадонной фигурного катания

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева ответила, кого может назвать Мадонной российского фигурного катания.

«Для меня Мадонна фигурного катания у нас в стране — это Елизавета Туктамышева. Думаю, многие любители фигурного катания со мной согласятся, поскольку Лиза — олицетворение долгожителя в спорте, в фигурном катании. Лиза очень компонентная, выразительная. Она прям женщина на льду, поэтому для меня Елизавета Туктамышева — это Мадонна», — приводит РИА «Новости» слова Медведевой.

28-летняя Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира-2015, серебряным призером турнира 2021 года, чемпионкой Европы-2015, бронзовым призером европейского первенства 2013 года, а также победительницей чемпионата России. В октябре 2023 года она объявила о приостановке карьеры. По словам спортсменки, она взяла паузу из-за недопуска россиян к международным стартам.

Фигуристка — воспитанница СДЮШОР ЦСКА по зимним видам спорта. Она тренировалась под руководством Алексея Мишина.