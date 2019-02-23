Медведева считает судейство на Олимпиаде в Пхенчхане объективным

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью порталу Тeam Russia, которое она дала после произвольной программы на Олимпийских играх в Пхенчхане, рассказала, что считает поставленные ей оценки объективными. Она также отметила, что не знает, хватило бы этого для первого места.

– Как вы считаете, за компоненты в произвольной судьи поставили объективные оценки?

– Из проверенных источников – у меня в произвольной рекорд по десяткам в компонентах. Жаловаться не имею права. Могли ли поставить больше. Думаю, да. Но не знаю, хватило бы этого для первого места.

– Олимпиада почти закончена. Стресс, понимаю, колоссальный. Он скоро пройдет. Чего бы вы хотела в этот момент от самой себя?

– Знаете, хочу перестать бояться говорить о том, что у меня происходит в голове…

– Удивительно. Казалось, что говорить начистоту вы никогда не боялась. Откуда такое чувство страха?

– Нет-нет, страха я не испытываю. Но мне хорошо знакомо чувство неуверенности, и это мой самый главный враг, с которым я борюсь на протяжении всей карьеры.

– Это касается только фигурного катания?

– Я по жизни, видимо, человек такой. Сомневающийся. Но эти сомнения порой оберегают меня и не дают делать глупости. Есть в этом свои плюсы и свои минусы.

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