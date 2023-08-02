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Сегодня, 09:32

Медведева считает парижский «Диснейленд» хуже московского парка развлечений

Виталий Косик
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от посещения парка «Диснейленд» во Франции.

«Пришли к выводу, что в нашем парке «Сказка» намного прикольнее, потому что здесь приходится в очереди на каждый аттракцион ждать больше часа, а у нас нет столько времени. Конечно, прикольно, красиво, но это того не стоит. Немного не то, что я себе представляла», — сказала фигуристка в своем Telegram-канале.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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