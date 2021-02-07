Медведева считает Кубок Первого канала качественной заменой чемпионата Европы.

Российская фигуристка Евгения Медведева высказала мнение, что Кубок Первого канала может заменить чемпионат Европы для российских спортсменов.

«В этом сезоне чемпионат Европы был отменен, — сказала Медведева на пресс-конференции 6 февраля. — Думаю, что это хорошая и качественная замена его для наших российских спортсменов, чтобы не просиживаться, долго не готовиться. У каждой группы собственная тактика, у каждого тренера. Возможно, за это время кто-то бы переработал, пересидел, переотдыхал перед чемпионатом мира. На сегодняшний день я думаю, что если провести опрос среди спортсменов, хорошо ли для них, что был проведен этот турнир, то они поддержали бы строну «за».

После первого дня лидирует команда Алины Загитовой. Команда Медведевой на втором месте. 7 февраля состоится второй день соревнований.

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