Медведева с воздушными шарами и поклонниками. Праздничный кадр

Фан-клуб двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой поздравил ее с 20-летием на личной встрече.

В Twitter одного из поклонников опубликовано фото Медведевой с подаренными воздушными шарами и ее персональными болельщиками. Ранее фигуристку поздравил МОК.

Медведева также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.