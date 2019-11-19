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Медведева с воздушными шарами и поклонниками. Праздничный кадр

12:27
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Фан-клуб двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой поздравил ее с 20-летием на личной встрече.

В Twitter одного из поклонников опубликовано фото Медведевой с подаренными воздушными шарами и ее персональными болельщиками. Ранее фигуристку поздравил МОК.

Медведева также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.

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