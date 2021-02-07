Медведева: «С Косторной турнир был бы максимально уравновешенным»

Серебряный призер олимпийских игр Евгения Медведева после завершения Кубка Первого канала по фигурному катанию рассказала о перевесе одной из команд в женском одиночном катании и пожелала здоровья Алене Косторной.

«Было три действительно сильные девочки, самый топ мира. И девочки, которые немного ниже рангом, — сказала Медведева. — У мальчиков были такие, как Дима Алиев и Миша Коляда. В парах Женя с Вовой (Тарасова / Морозов) и Саша с Димой (Бойкова / Козловский) — топ мира. В женском одиночном катании сильная сторона перевешивала. Как бы не прошла жеребьевка, в какой-то из команд перевешивала сильная сторона девочек. Я пожелаю большого здоровья Алене Косторной. Думаю, с ней, если бы она была в хорошей форме, турнир был бы максимально уравновешенным».

Команда Загитовой «Красная машина» одержала победу на командном турнире. Приз зрительских симпатий завоевала команда Медведевой — «Время первых».

(Анастасия Плетнева)