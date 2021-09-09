Медведева рассказала, сколько времени проводит в TikTok
9 сентября 2021, 14:25
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью «СЭ» рассказала, сколько времени проводит в TikTok.
— Есть ли приложения, без которых невозможно жить?
— Да, мы сейчас буквально живем внутри телефонов, поэтому я считаю, что невозможно жить без мессенджеров. Они нужны для общения с любимыми, друзьями, близкими, по делам и так далее.
— Много сидите в TikTok?
— Наверное, немного. Обычно и в TikTok, и в Instagram я погружаюсь волнообразно. Несколько дней сижу в них, потом волна отходит, но в целом немного, — сказала Медведева.
Полностью интервью Евгении Медведевой читайте на сайте «СЭ»
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