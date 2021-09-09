Медведева рассказала, почему решила не ехать на Олимпиаду в Токио

Серебряный призер Олимпиады-2018 и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью «СЭ» рассказала о работе послом олимпийской команды России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

— Следили ли за Токио-2020, что поразило больше всего?

— Конечно, я следила за выступлениями нашей сборной на токийской Олимпиаде, так как некоторые обязанности посла я выполняла удаленно, и вообще я люблю болеть за наших ребят. В сравнении с предыдущими летними Играми наши спортсмены показали лучшие результаты.

— А из-за чего вам все-таки не удалось поехать?

— Я бы не сказала, что мне не удалось поехать. Поездка бы состоялась, но я сама решила не ехать на эту Олимпиаду в качестве посла. Не хотелось провоцировать разговоры, что приезжают неспортсмены. Эпидемиологическая обстановка и без того была сложной, и лишний риск для нашей сборной был ни к чему. А я в любом случае бы сидела без дела. Повторюсь, все медийные активности были отменены, — сказала Медведева.

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