Медведева рассказала об отношении к заработанным деньгам

Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, Европы и России в женском одиночном катании Евгения Медведева сообщила о том, какие дорогие подарки себе делает.

«Покупаю себе что-то ценное, когда у меня плохое настроение (улыбается). Но я никогда не любила тратить много. Не могу сказать, что выросла в очень обеспеченной семье. Я рано научилась откладывать и думать, на что трачу. Помню из детства: мне очень хотелось купить одну вещь, не буду рассказывать, какую именно, но мама тогда ответила, что это очень дорого и мы не можем себе позволить.

Спустя 15 лет эта компания обратилась ко мне за рекламой и предложила гонорар. Я рассказала об этом маме, и она мне сказала: «Господи, как же я тобой горжусь!» В тот момент было одновременно грустно и смешно. Интересные эмоции», — цитирует фигуристку Hello!

23-летняя Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.