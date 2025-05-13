Медведева рассказала о самых памятных подарках в жизни

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады Евгения Медведева в колонке для «СЭ» рассказала о роли подарков в своей жизни.

— Я поняла, что мне очень важно дарить подарки. Я до своего взрослого возраста просто не умела делать подарки. Очень трепетно отношусь к подарку, который преподношу своим родным и близким. Для меня это действительно важно. Как и делать подарки себе, хвалить себя и дарить себе праздник — это тоже очень важно.

Самое дорогое, что дарили в жизни, — это от близких. Несколько лет назад мама на день рождения подарила 3-каратный бриллиант. Я даже не стала спрашивать, сколько он стоит. Мамуль, спасибо! Ношу его периодически, его можно увидеть на мне. Не часто, но ношу.

На один из дней рождения фан-группа подарила мне сумку Burberry. До сих пор езжу с ней в путешествия, она очень удобная!

И еще один очень классный подарок от фан-группы — на прошедший день рождения. Фигурка из керамики. Вероятно, это называется керамика. Фигурка питомца. Подарок немного странненький, но очень классный. Стоит у меня в спальне, — написала Медведева.