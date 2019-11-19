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Медведева рассказала о самом раздражающем вопросе журналистов

15:33
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала гостьей передачи «Доброе утро» на Первом канале, в которой отметила, что не любит вопросов о продолжительности ее карьеры.

— Самый раздражающий вопрос журналистов? — Евгения, до какого возраста вы собираетесь кататься и не хотите ли вы закончить карьеру? — рассказаал фигуристка.

19 ноября Медведевой исполнилось 20 лет. Фигуристка также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.

От любви до ненависти и обратно. Евгении Медведевой — 20

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