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Медведева рассказала о работе над четверным сальховом

22:45
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о работе над четверным сальховом. Ранее спортсменка неоднократно говорила о желании исполнить данный элемент ультра-си.

— Я знаю, как упорно все работают над своими четверными, — сказала Медведева в интервью Olympic Channel. — Это то, что я делаю сейчас. Выполнить эти прыжки не так то просто, это отнимает много времени и сил. Поэтому я очень уважаю всех своих соперниц и надеюсь, что они будут выступать в течение очень многих лет. Единственное, что я могу делать, это просто работать каждый день все больше и больше. Это то, что я делаю каждый день.

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