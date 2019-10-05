Медведева рассказала, когда представит новый показательный номер
09:27
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, ставшая победительницей коммерческого турнира Shanghai Trophy, после выступления отметила, что в этом сезоне у нее будет два показательных номера.
— Я сделала новый показательный номер, но решила сконцентрироваться на соревновательных программах, так как у меня было для этого всего несколько дней, — рассказаал в интервью китайскому телевидению Медведева. — На канадском этапе «Гран-при» вы его увидите, в этом сезоне показательных номеров у меня будет два.
Канадский этап «Гран-при» будет проходить с 25 по 27 октября.
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