Медведева рассказала, когда поняла, что посвятит всю жизнь фигурному катанию

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, когда приняла решение посвятить всю жизнь фигурному катанию. Интервью спортсменки появилось в фан-аккаунте в Instagram.

«Когда я поняла, что фигурное катание дело жизни? Мне было 11 лет. Именно тогда мне разрешили поучаствовать во взрослом чемпионате России, тогда я впервые увидела больших звезд российского фигурного катания.

Я смотрела, как они готовятся к выступлению, как они сосредоточены, какие они сильные. Мне хотелось быть похожей на них.

Сейчас для меня фигурное катание — вся моя жизнь. Если я решу закончить соревноваться, фигурное катание останется в моей жизни. Планирую открыть школу фигурного катания. Вся моя жизнь построена вокруг фигурного катания. Всё, что у меня есть в жизни, дало мне фигурное катание", — рассказала Медведева.

Ранее стало известно, что фигуристка Алина Загитова обошла Медведеву и стала самой популярной фигуристкой в Instagram. Сразу после этого аккаунт 21-летней спортсменки попытались взломать.