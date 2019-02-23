Медведева рассказала, что травма мешала ей выступать во время Олимпиады в Пхенчхане

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью порталу Тeam Russia, которое она дала после произвольной программы на Олимпийских играх в Пхенчхане, рассказала, что травма помешала ей выступить на соревнованиях. Она также высказалась о важности тренировок накануне прокатов.

– В Пхенчхане сложилось впечатление, что вы с Алиной Загитовой работаете и ни на кого внимания не обращаете. Даже, когда на льду четыре-пять фигуристок одновременно. А многие конкурентки постоянно глазами в вашу сторону стреляют. Катаются, а думают про ваши прыжки. Пловцы иногда говорят, что старты выигрывается до того, как ты нырнул в воду – психология. У вас также?

– Да. Задел для проката именно на тренировке. Психологический задел. Если ты перед носом своей соперницы берешь и прыгаешь три оборота, три, три, три, еще и еще, это действует. Она ведь точно понимает, что под включенную музыку ты вряд ли сорвешь программу.

– Травма в итоге помешала вас выступить в Пхенчхане? В какой-то момент показалось, что вы даже прихрамывала, когда вне арены была…

– (долгая пауза) Не показалось. Конечно, помешала, к чему лукавить. Не отпускала…

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