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15 ноября, 23:30

Медведева: «Звала на шоу Тутберидзе, но она не смогла. Загитову? Без комментариев»

Софья Щудрина
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Экс-фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос «СЭ» о гостях своего юбилейного шоу.

15 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве состоялось ледовое шоу, посвященное 25-летию спортсменки.

— Тематика шоу — ваша жизнь, а в ней были разные люди. Звали Тутберидзе?
— Вы серьезно думаете, что мы не звали Этери Георгиевну? Конечно, звали. По каким-то личным причинам она не смогла быть. Она главный человек, который довел меня сюда.

— Главную соперницу Алину Загитову звали?

— Следующий вопрос (пожимает плечами).

Медведева является серебряным призером Олимпийских игр, а также двукратным победителем чемпионатов мира и Европы.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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