Медведева рассказала, что ей нравится в канадских болельщиках

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала про общение с канадскими болельщикам. Она тренируется под руководством специалиста из Канады Брайана Орсера.

- Большинство канадских болельщиков очень вежливые. Мне очень нравится, как они говорят со мной. Они не прикасаются ко мне, не переходят границу, - сказала Медведева в интервью The Permanent Rain Press. - Это круто, потому что я могу общаться с ними как обычный человек. Я чувствую себя комфортно, мне нравится общаться с ними.

19-летняя Евгения Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпиады.