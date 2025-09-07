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Фигурное катание

7 сентября 2025, 19:55

Медведева рассказала, чем успокоила себя после удара мячом в футбольном матче

Алина Савинова

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как себя чувствует после пропущенного сильного удара в благотворительном футбольном матче в Москве.

«Малиновое пузо. Но ничего, нормально все», — приводит ТАСС слова Медведевой.

После этого инцидента 25-летняя спортсменка с аппетитом съела сосиску в тесте.

«Вот оно — мое успокоение», — отметила фигуристка, указав на выпечку.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России.

Источник: ТАСС
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Евгения Медведева
Фигурное катание
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