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Медведева — о своем молодом человеке: «Он покорил мое сердце тем, что меня любит»

Алина Савинова
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Евгения Медведева.
Фото Global Look Press

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об отношениях с Дмитрием Чигиревым.

О романе спортсменов стало известно в июне 2023 года, когда Медведева опубликовала в своих соцсетях видео с Чигиревым с берега океана на Мальдивах.

«Да. У меня есть молодой человек. В отношениях почти два года. Из моей сферы. Не ревнует ли к проектам? Мне повезло: мы друг друга максимально поддерживаем. Он покорил мое сердце тем, что человек меня любит», — заявила Медведева в эфире передачи RU.TV «Статус: в сети».

24-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 года, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной чемпионкой России. Она не выступала в официальных соревнованиях с сезона-2019/20, а в конце 2022 года объявила о завершении профессиональной карьеры.

23-летний Чигирев в настоящее время катается в паре в Екатериной Гейниш.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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