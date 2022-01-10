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Медведева рассказала, была ли у нее любовная связь с Милохиным

12:43
Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих отношениях с тиктокером Даней Милохиным.

Медведева и Милохин выступали в шоу «Ледниковый период». В одном из выпусков пара представила номер, в финале которого они поцеловались.

«Если вас это интересует, мы не встречаемся. Я много раз говорила, что мы друзья, но это бесполезно. Блин, нам по 20 лет. Друзья, успокойтесь.

Мы за три месяца через многое прошли. Плохого ничего не делали. Люди придумывали про нас многое. Отношения у нас хорошие. Если что, мы общаемся, вдруг кто-то переживает", — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу «Шляпа».

По итогам сезона Медведева и Милохин заняли третье место и выиграли приз зрительских симпатий.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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