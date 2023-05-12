Медведева раскрыла свой секрет красоты

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева ответила в соцсетях на вопрос о секрете своей красоты.

У девушки спросили: «Женя, раскрой секрет, как в 23 года выглядеть прекрасно, но максимум на 18?» Медведева ответила, что ее секрет — водичка с лимончиком по утрам натощак.

Евгения Медведева. Фото Соцсети

Медведева является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.